Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısında
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti.
Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülecek.
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