Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi: 4'ü çocuk 5 kişiye tutuklama

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.



Dün operasyon yapan polis, paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan K. Y.'nin Gümüşhane'de yakalandığını açıkladı. Toplamda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.



"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum." dedi.



Katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını sözlerine ekleyen B.A., "Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.



Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.