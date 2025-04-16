Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi NTV yayınına katıldı: Yetişkin gibi yargılansınlar

14 yaşında İstanbul'da, biri 15 diğeri 16 yaşındaki suça süreklenen çocuklar tarafından bıçaklanan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi NTV yayınına katıldı. Anne Minguzzi, "Sadece Ahmet'i almadılar, çocukların kalplerini çaldılar. Emsal karar çıksın, yetişkin gibi yargılansınlar. Başından beri durmadım durmaya niyetim yok." dedi. Acılı anne, Ahmet'in son nokta olduğunu ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti. Mahkemedeki kalabalığın kendisini mutlu ettiğini belirten Minguzzi, "Kuvvet verdi. Bu çok güzel. Kartopu gibi büyüdü." ifadelerini kullandı. Yasemin Minguzzi çocuklarla ilgili suçlar için düzenlenen yasanın da değişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı talimat verdi yasanın düzenlenmesi için çalışmalar başladı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Bir çalışma var. Ahmet için uygulanamıyor. Ama başkaları için olacak," dedi.

İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK



İtalya'ya gidip Başbakan Corcia Meloni ile görüşeceğini söyleyen anne Minguzzi, "Oradan çok destek var. İtalya'da başbakan ile görüşme var. İtalyan aileler bana yazıyor. Ahmet yarı italyan. Oradaki yasa da değişmeli." diye konuştu.

"12-13 YILA TAHLİYE OLACAKLAR"



Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2. duruşma 8 Mayıs'ta görülecek. Eğer sanıklar en üst sınır olan 24 yıl ceza alırsa, çocuk oldukları için hapiste geçirecekleri süre neredeyse yarı yarıya azalacak.



Epözdemir, 15 yaşında kalınan 3 yılın 6 yıl sayılacağını ve birisi bakımından 12-13 yılda tahliye olacağını belirtti.



MEZARI TAHRİP DAVASI



Minguzzi'nin mezarı davanın görüleceği günün sabahında tahrip edilmişti. Olaya ilişkin 67 yaşındaki Duran Aydın tutuklandı. Tehdit soruşturmalarıyla birleşince toplamda 8 kişi tutuklu iken bir kişi de gözaltında.