Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden Bakırköy Meydanı'nda oturma eylemi
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yargı süreci devam ediyor. Bakırköy Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştiren acılı anne Yasemin Minguzzi bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.
Acılı anne bir kere daha adalet çağrısını yineledi; biri 16, diğeri 15 yaşındaki katil zanlılarının ceza almamasına tepki gösterdi.
Dava sürecinden sonra da tehditler aldığını söyleyen Yasemin Minguzzi çocuk cinayetlerine de dikkat çekti, yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yasemin Minguzzi şöyle konuştu:
"6 ay oldu. 6 ay önce yine bu Bakırköy Meydanı'ndaydım. Bağıra bağıra ben bir şeytan değil bir melek dünyaya getirdim dedim ama görüyorum ki hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yeni bir karar çıkmıyor.
"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"
Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Benim şu an burada olmam bile risk ama kesinlikle korkmuyorum. Hiçbir şey umurumda değil benim canımdan can gitmiş. Hala daha çocuklar öldürülüyor. Bugün benim başıma gelen yarın sizin çocuğunuzun başınıza gelmesin."
NE OLMUŞTU?
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy bit pazarında nedeni bilinmeyen bir şekilde bıçaklı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanmıştı.
Uzun süre yoğun bakımda kalan 14 yaşındaki Mattia Ahmet, 8 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Son duruşmadaysa mahkeme heyeti davayı 2 Ekim'e erteledi. Suça sürüklenen iki çocuğun ise tutukluluk haline devam edilmesine karar verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mattia Ahmet Minguzzi
- Çocuk Cinayeti
- İstanbul Kadıköy