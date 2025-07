Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden Bakırköy Meydanı'nda oturma eylemi

Yasemin Minguzzi şöyle konuştu:



"6 ay oldu. 6 ay önce yine bu Bakırköy Meydanı'ndaydım. Bağıra bağıra ben bir şeytan değil bir melek dünyaya getirdim dedim ama görüyorum ki hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yeni bir karar çıkmıyor.



"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"



Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Benim şu an burada olmam bile risk ama kesinlikle korkmuyorum. Hiçbir şey umurumda değil benim canımdan can gitmiş. Hala daha çocuklar öldürülüyor. Bugün benim başıma gelen yarın sizin çocuğunuzun başınıza gelmesin."



NE OLMUŞTU?



Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy bit pazarında nedeni bilinmeyen bir şekilde bıçaklı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanmıştı.



Uzun süre yoğun bakımda kalan 14 yaşındaki Mattia Ahmet, 8 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.



Son duruşmadaysa mahkeme heyeti davayı 2 Ekim'e erteledi. Suça sürüklenen iki çocuğun ise tutukluluk haline devam edilmesine karar verildi.