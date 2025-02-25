Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ne ceza alacak?

Haber: Deniz Tüysüz, Sinan Kunter



İtalyan şef Andrea Minguzzi, oğlu Ahmet'i öldüren katil zanlısının en ağır cezayı almasını ve bu cezanın emsal olmasını istiyor.



"Bu indirimli bir suç değil." diye konuşan Minguzzi, adalet çağrısında bulundu.



15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar'a göre de cezada indirim yapılmamalı. Cezanın caydırıcı olmasını istediklerini sözlerine ekleyen Akıncılar, "Alabilecekleri en yüksek ceza neyse onu alsınlar istiyoruz. Bu emsal bir dava olsun istiyoruz." dedi.



NE CEZA ALACAKLAR?



Matia Ahmet Minguzzi'yi defalarca bıçaklayan ve yere düşence tekme atan zanlıların 18 yaşından küçük olması ise alacakları cezaları etkiliyor.



Avukat Serkan Günel, 18 yaşını doldurmamış her bireyin çocuk olarak değerlendirildiğini belirtip "Kanun istisnasız olarak indirim tanımlamış. Maalesef bu durumda hakimler inisiyatif kullanamayacak." dedi.



Günel, suça sürüklenen çocuğun 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamışsa müebbet hapis cezasının 12-15 yıl arasına tekamül edeceğini dile getirdi.



CEZA ARTMIYOR



İlgili kanunun değişmesi de zanlıların alacağı cezayı artırmıyor.



NE OLMUŞTU?



Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Bit Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, 10 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.