Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Cinayet davası bugün başlıyor

Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülüyor.



DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ



NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre; Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.



24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.



18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ



Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüştü.