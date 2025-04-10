Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Cinayet davasında ara karar açıklandı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Davayla ilgili, 15 yaşında oldukları öğrenilen iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir tanığın daha dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

AİLE BAKANLIĞI'NIN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi de kabul edildi.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.