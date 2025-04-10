Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Cinayet davasında ilk duruşma
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Ahmet Minguzzi'nin mezarının duruşma öncesi tahrip edildiği öğrenildi.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü.
Davayla ilgili, 15 yaşında oldukları öğrenilen iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Davanın ilk duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.
Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Ahmet Minguzzi'nin ailesi sanıkların indirim almamasını istiyor.
AVUKATLARDAN KATILMA TALEBİ
Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.
Duruşmaya ilişkin notları aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, iddianamenin okunmasına geçildiğini önümüzdeki saatlerde sanıkların ifadelerinin alınacağını söyledi.
DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ
Bu arada NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre; Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.
İhbar üzerine mezarlığa giden polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"
Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.
Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.
Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ
Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüşmüştü.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI
Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı.
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istemişti.
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