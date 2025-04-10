Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Cinayet davasında ilk duruşma

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Davayla ilgili, 15 yaşında oldukları öğrenilen iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Ahmet Minguzzi'nin ailesi sanıkların indirim almamasını istiyor.

Adliyede kısa süreli gerginlik çıktı.

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AVUKATLARDAN KATILMA TALEBİ Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor. Duruşmaya ilişkin notları aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, iddianamenin okunmasına geçildiğini önümüzdeki saatlerde sanıkların ifadelerinin alınacağını söyledi. DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ



Bu arada NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre; Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

Polis ekipleri Minguzzi'nin kabri başında inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.



İhbar üzerine mezarlığa giden polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, tahrip edilmiş mezarın fotoğraflarını paylaştı.

"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"



Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.



Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mezar taşlarının söküldüğü, çiçeklerin koparıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?



24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.



Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.



18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Minguzzi ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ



Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.



Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüşmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi