Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi. Ahmet Minguzzi'nin mezarının duruşma öncesi tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, aileye tehdit mesajları atan 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı.
Davayla ilgili, 15 ve 16 yaşındaki iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.
Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.
Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, yaklaşık 4,5 saat süren duruşma sonrası ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir tanığın daha dinlenilmesi için bir duruşma 8 Mayıs'a erteledi.
AİLEYİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.
4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi." ifadelerini kullandı.
"SİSTEMATİK TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, olayın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti.
Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi." dedi.
"AHMET'İN KANI YERDE KALMAYACAK"
Avukat Epözdemir duruşmanın olduğu gün Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:
"Bu bir gözdağıdır. Ama biz mesajı aldık. Ne aileyi ne bizi korkutamazlar. Eylemlerin faili olan kişilere sesleniyorum, hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. Adaletin tecellisi için maddi gerçeğin ortaya çıkması için Ahmet'in kanının yerde kalmaması için faillerin en üst hadden ceza alması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Ahmet'in katilleri kamu vicdanını ve aileyi önemli ölçüde tatmin edecek şekilde hak ettikleri cezayı alacaklar."
AİLEDEN EMSAL MAHİYETTE İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN ÇAĞRI
Ailenin infaz düzenlemesi yapılması ile ilgili çabasının olduğunu belirten Epözdemir, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis suçunun cezası yaş küçüklüğü olduğu için hiçbir indirim uygulanmazsa 18 yıldan 24 yıla düşüyor. Münevver Karabulut davasında da benzer durum yaşandı. Benzer şekilde Ahmet'ler katledilmesin, bu cezasızlık algısı ortadan kalksın diye ailenin emsal bir düzenleme yapılma talebi var." diye konuştu.
DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK
Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.
Duruşma sürerken oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin de destek için mahkeme salonu önüne geldi.
SANIKLAR 10 GÜN BOYUNCA MALTEPE CEZAEVİ'NDE KALACAK
Duruşmaya ilişkin notları aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, biri Kayseri'de diğeri Samsun'daki cezaevinde tutulan iki sanığın İstanbul'a getirildiğini ve 10 gün boyunca Maltepe Cezaevi'nde kalacağını söyledi.
AİLE ADLİYEYE KORUMALARLA BİRLİKTE GELDİ
Tehdit mesajları alan ailenin, duruşmaya polis eşliğinde geldiği görüldü.
DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ
Bu arada NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre; Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.
İhbar üzerine mezarlığa giden polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan resen soruşturma başlattı.
Savcılık açıklamasında ayrıca "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"
Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.
Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ
Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüşmüştü.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI
Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı.
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istemişti.
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