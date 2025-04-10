Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Davayla ilgili, 15 ve 16 yaşındaki iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, yaklaşık 4,5 saat süren duruşma sonrası ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir tanığın daha dinlenilmesi için bir duruşma 8 Mayıs'a erteledi.

AİLEYİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.



4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi." ifadelerini kullandı.

"SİSTEMATİK TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, olayın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti.



Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi." dedi.

"AHMET'İN KANI YERDE KALMAYACAK"

Avukat Epözdemir duruşmanın olduğu gün Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu bir gözdağıdır. Ama biz mesajı aldık. Ne aileyi ne bizi korkutamazlar. Eylemlerin faili olan kişilere sesleniyorum, hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. Adaletin tecellisi için maddi gerçeğin ortaya çıkması için Ahmet'in kanının yerde kalmaması için faillerin en üst hadden ceza alması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Ahmet'in katilleri kamu vicdanını ve aileyi önemli ölçüde tatmin edecek şekilde hak ettikleri cezayı alacaklar."