Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda istenen ceza belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede Duran A.'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar" verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"



Duran A.'nın, savcılık ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını öne sürerek şunları söylediği öğrenildi:

"Mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım."

NE OLMUŞTU?



15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.

