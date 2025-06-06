Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesinden duygulandıran bayram paylaşımı
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar duygulandıran bir mesaj paylaştı.
Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.
"BAYRAM KİME GELDİ?"
Akıncılar, yeğeni Minguzzi ile geçen yıl Whatsapp üzerinden aralarında geçen "Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım" sohbetini, "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.
ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI
Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
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