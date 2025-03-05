Mattia Ahmet Minguzzi'nin katiline çocuk indirimi: Ne kadar ceza alabilirler?

Haber: Tuana Çiftçi Zengin Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İFADELERİ İddianamede ifadesi yer alan U.B, 15 yaşında olduğunu, B.B'nin Minguzzi'yi 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü, kendisinin bıçaklamadığını, yerdeyken tekme attığını anlattı. B.B. ise savunmasında, Minguzzi'nin annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini öne sürerek, tahrik altında olduğu için bıçakladığını iddia etti.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Ahmet'in ölümüne neden olan iki şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

NE KADAR CEZA ALABİLİRLER?

Zanlılardan biri 16 diğeri de 15 yaşında. 18 yaşından küçük oldukları için farklı şekilde yargılanacaklar, reşit olsalar ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacaklardı. Ama şimdi istenen ceza 18 ile 24 yıl arası.



Avukat Gözde Egemen, "24 yıldan ceza alsa bile en üst sınırdan infaz kanunda koşullu salıverilme, denetimli serbestlik hükümleri uygulanacağı için infaz kurumunda kaldığı süre 9-10 yıla inebilir." diye konuştu.



Egemen, "Cezanın yine en üst sınırdan verileceği anlamına gelmiyor. Çünkü kovuşturma aşaması var yani yargılama yapılacak. Hakim takdiri indirim nedenlerini uygulayabilir." dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi, oğlu Ahmet'i öldüren katil zanlısının en ağır cezayı almasını ve bu cezanın emsal olmasını istiyor.

Minguzzi, "Maalesef geri gelmeyecek Ahmet. O zaman adalet çok zor. Ben kanun ne derse o demek istiyorum ama bu indirimli bir suç değil." dedi.



15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, "Bunlar çocuk değil bize göre cani katil. Kesinlikle ceza indirimi olmasın çocuk ceza indirimi olmasın istiyoruz. Alabilecekleri en yüksek ceza neyse onu alsınlar istiyoruz. Bu emsal bir dava olsun istiyoruz caydırıcı olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Anne Yasemin Minguzzi ise sosyal medya hesabından ''cezada yaşa takılmayın'' paylaşımı yaptı.