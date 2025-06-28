Mattia Ahmet'in adı kaykay parkında yaşayacak

Kay kay malzemesi almak için gittiği İstanbul Kadıköy'de, akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Ataşehir'deki kay kay parkına verildi. Pistin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, parkın bir yandan Minguzzi'nin hatırasını yaşatırken, diğer yandan başka çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi için sembol olacağını söyledi. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, açılışı yapılan parkı "Ahmet'in evi" olarak nitelendirerek, "Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi." dedi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ AHMET DE BURAYA KAYKAYIYLA GELSİN"



Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ise parka geldiğinde çok etkilendiğini ifade ederek, "Ahmet için açmış olduğunuz parkta, resimlerini gördüm, bizim için burası çok kıymetli. Gönül isterdi ki Ahmet de buraya kaykayıyla gelmiş olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın." şeklinde konuştu.



Parkın açılışına Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.



Konuşmaların ardından Ahmet'in arkadaşları ve yaşıtları, parkta kaykay gösterisi yaptı.



Mattia Ahmet Minguzzi 24 ocak'ta kay kay malzemesi almak için gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı.



Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Cinayetle ilgili 4 sanığın yargılangı davanın görülmesine ise devam ediliyor.