Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu.

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu

Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. 

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu - 1

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Laz Kemal" olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kesin nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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