Mavi gömlekli konuştu: "Marmaray'daki olaya karışmadım"

Marmaray’da iki çocuklu babanın dövüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan ve sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak anılan İbrahim Aktan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Aktan, olayda yaralan iki çocuklu Deniz E.'ye vurmadığını iddia etti.

"ŞİKAYETÇİ OLMADIK"

Karşılıklı olarak şikayetçi olmadıklarını belirten Aktan, herhangi bir tutukluluk sürecinin olmadığını söyledi.



"TEHDİT MESAJLARI ALDIM"

Öte yandan tehdit mesajları aldığını söyleyen Aktan, "Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş." dedi.

