Mavi gömlekli konuştu: "Marmaray'daki olaya karışmadım"
Marmaray'da iki çocuklu babanın dövüldüğü görüntülere ilişkin konuşan "mavi gömlekli" İbrahim Aktan, olaya karışmadığını iddia etti.
Marmaray’da iki çocuklu babanın dövüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan ve sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak anılan İbrahim Aktan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Aktan, olayda yaralan iki çocuklu Deniz E.'ye vurmadığını iddia etti.
"ŞİKAYETÇİ OLMADIK"
Karşılıklı olarak şikayetçi olmadıklarını belirten Aktan, herhangi bir tutukluluk sürecinin olmadığını söyledi.
"TEHDİT MESAJLARI ALDIM"
Öte yandan tehdit mesajları aldığını söyleyen Aktan, "Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş." dedi.
"SEVGİLİM DEĞİLDİ"
Ayrıca olayda yanında bulunan kadının sevgilisi olmadığını belirten Aktan, hiçbir şekilde tanımadığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
30 Mayıs Cuma günü Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile Zehra A. arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Marmaray’da bulunan Ekrem D. (50), Deniz E.’yi dövdü.
O anlara tanıklık eden yolculardan İbrahim Aktan'nın da dahil olmasıyla arbede büyüdü.
İstasyonda inen taraflar, tartışmayı burada da sürdürdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem D. tutuklanırken, İbrahim Aktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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