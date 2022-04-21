Mavi Vatan 2022 tatbikatı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç denizde Mavi Vatan tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Mavi Vatan 2022 tatbikatı yerli milli silah sistemlerimizin etkinliği test etmek için 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.

Karadeniz, Ege ve doğu Akdeniz'deki unsurların koordinasyon halindeki tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir.

Tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Uçaklar, gemiler ve personellerimizin her zaman tatbikata hazır olduklarını göstermiştir.

Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması zorunluluktur. Deniz Kuvvetimizi araç gereç ve personel bakımından geliştirmeye ve vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye özel önem veriyoruz.



İnşa ettiğimiz gemilerimizle, denizaltıları ile silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ordusu oluncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz.

Kahraman askerlerimiz hala Irak'ın kuzeyinde terör unsurlarına yönelik harekatına devam ediyor. Pençe-Kilit Harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mavi Vatan 2022 Tatbikatını başarıyla icra eden komutanlıklarımız ile kurumlarımızın mensuplarını tebrik ediyorum."