Mavi Vatan için yeni yasa yolda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.

“Mavi Vatan” düzenlemesine değinilen toplantıda, Türk deniz yetki alanlarını kapsamlı biçimde düzenleyecek yasa teklifiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynaklar, kanun çalışmalarına bakanlık tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlandığını vurguladı.

İç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceği ifade edilirken şunlara yer verildi:

"Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

