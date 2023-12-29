Mavi Vatan'a 'yerli' imza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Yalova’da Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin denizlerinde daha güvenli bir geleceğe doğru atıldığını ifade ederek, yeni römorkörlerin filoya hayırlı olmasını diledi.



‘Bizler için denizlerimiz ‘mavi vatan’ımızdır’ diyen Uraloğlu, “Atalarımızın Türk Boğazları'nda yaklaşık üç asır mutlak egemenlik devri yaşayarak, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de tam anlamıyla kontrolü sağladıkları tarihi bir gerçektir. Buradan hareketle özellikle son 21 yılda bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulaştırmadan sorumlu Bakanlık olarak attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz.” dedi.

TÜRK BAYRAĞI DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ BAYRAKLARI ARASINDA

Uraloğlu, hayata geçirilen yatırım ve uygulanan politikalar sayesinde bugün Türkiye’nin, 217 limanında 543 milyon ton yük, 12,4 milyon TEU konteyner elleçlenen, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin’de bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına giren, 45,7 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12’nci sırada yer alan ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ve 138 bin gemi insanı ile dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını ve Türk Bayrağının, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında olduğunu ifade etti.



21 YILDA 37 OLAN TERSANE SAYIMIZI 85’E ÇIKARDIK

Türkiye’nin 2003 yılına kadar neredeyse sadece Tuzla’ya sıkıştırılmış can çekişen bir gemi sanayi sektörü olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Biz tersaneciliğimizi tüm kıyılarımıza yayacak politikalar yaptık ve yatırım yapacak sektör temsilcilerimizin önünü açtık. Sayısal ve kapasite olarak geçmişten bugüne sektörümüze bakacak olursak; 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85’e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt ton’dan 4,79 milyon dedveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de 35 milyon dedveyt tona çıktı” şeklinde konuştu.

