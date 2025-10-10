Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli SİHA'lardan Denizkurdu'nda tam isabet

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NDAN TEBRİK



Tatbikatı takip eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 ve AKINCI'nın başarısını kutladı. Bayraktaroğlu, "Burada en önemli konu dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz Teber mühimmatı, Tolon mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen Kemankeş mühimmatını da hep beraber hedeflere vurduğunu izledik. Bu nedenle bu tatbikat aynı zamanda bütün Deniz Kuvvetleri komutanımızın personelinin geliştirilmesini, yetiştirilmesini ve yeni silah sistemini de beraber denenmesini sağlamasıyla beraber DENİZKURDU-I Tatbikatı başarılı bir şekilde hedefine ulaşmış, ben bu nedenle Deniz Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere tüm Deniz Kuvvetleri personelini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.