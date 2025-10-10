Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli SİHA'lardan Denizkurdu'nda tam isabet
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı tarihi anlara sahne oldu. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA, tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde hedeflerini tam isabetle imha etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye'nin üç tarafında bulunan denizlerde gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.
Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü tarihi anlara sahne oldu. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleşti. Bayraktar TB3'ler belirlenen hedefleri imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ardından KKTC'den kalkarak tatbikata katılan Bayraktar AKINCI TİHA ise 3 farklı mühimmatla yaptığı atışlarda hedefleri tam isabetle vurdu.
Söz konusu yerli mühimmatların Tolun, Teber ve Kemankeş olduğu belirtildi.
GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NDAN TEBRİK
Tatbikatı takip eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 ve AKINCI'nın başarısını kutladı. Bayraktaroğlu, "Burada en önemli konu dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz Teber mühimmatı, Tolon mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen Kemankeş mühimmatını da hep beraber hedeflere vurduğunu izledik. Bu nedenle bu tatbikat aynı zamanda bütün Deniz Kuvvetleri komutanımızın personelinin geliştirilmesini, yetiştirilmesini ve yeni silah sistemini de beraber denenmesini sağlamasıyla beraber DENİZKURDU-I Tatbikatı başarılı bir şekilde hedefine ulaşmış, ben bu nedenle Deniz Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere tüm Deniz Kuvvetleri personelini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.