Mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 114 kilogram yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıklareli Demirköy ilçesindeki Karanlıkdere sahilinde toplam 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Sahil güvenliğimizden mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok." diyerek yeni operasyonu duyurdu.
Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
- Kırklareli Demirköy
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Uyuşturucu