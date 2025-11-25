Mavi yumurtlayan tavuklar çalındı
25.11.2025 14:31
DHA
Osmaniye'de mavi yumurtlayan tavuk olarak bilinen Şili kökenli Araucana cinsi tavuklar, hırsızlar tarafından çalındı.
Mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuklar, hırsızların hedefi oldu.
Olay, 22 Kasım günü Osmaniye'deki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, evin bahçesine girip, Şili kökenli Araucana cinsi tavukları çalarak, bahçede ipe asılı bir tişörtün içine doldurup uzaklaştı.
DAHA ÖNCE DE ÇALINMIŞ
Sabah özel cins tavuklarının çalındığını fark eden Sertan Yılmaz, şikayetçi oldu.
Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, olayın güvenlik kamerasıyla netleştiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.