Maydonoz Döner satılıyor: İşte satış için istenen rakam

FETÖ ile bağlantılı çıktığı için soruşturma başlatılan Maydonoz Döner hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı döner zinciri satışa çıkarıldı.



15 Eylül'de ihaleye çıkacak olan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.



Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.



FETÖ SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.



Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti. Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlenmişti.



İDDİANAMENİN AYRINTILARI



Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtilmişti.



Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer aldı.



Şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütle iltisaklı olanlardan seçildiği belirlendi.



NE KADAR CEZA İSTENİYOR?



İddianamede, 46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

