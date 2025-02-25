Maydonoz Döner soruşturması: 126 kişi tutuklandı



ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR



Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.