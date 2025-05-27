Maydonoz Döner soruşturması başka bir döner zincirine sıçradı! 23 şüpheli gözaltında
Maydonoz Döner'e yönelik soruşturma devam ederken, operasyon başka bir döner zincirine sıçradı. İlk soruşturmada adı geçen şüphelilerin Samsun merkezli başka bir zincir oluşturdukları belirlendi, 23 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydonoz Döner isimli zincire yönelik başlatılan FETÖ soruşturması sürüyor.
Maydonoz Döner'in ardından FETÖ operasyonları başka bir döner zincirine daha sıçradı.
Soruşturmanın merkezi bu kez Samsun.
AYNI ORTAKLAR SAMSUN'DA BAŞKA BİR ZİNCİR OLUŞTURMUŞ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespiti yapıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı suçundan çalışma başlatıldı.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu dört ajandaya el konuldu.
Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Fetö
- Maydonoz Döner