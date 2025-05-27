Maydonoz Döner soruşturması başka bir döner zincirine sıçradı! 23 şüpheli gözaltında

Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydonoz Döner isimli zincire yönelik başlatılan FETÖ soruşturması sürüyor.

Maydonoz Döner'in ardından FETÖ operasyonları başka bir döner zincirine daha sıçradı.

Soruşturmanın merkezi bu kez Samsun.

AYNI ORTAKLAR SAMSUN'DA BAŞKA BİR ZİNCİR OLUŞTURMUŞ



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespiti yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı suçundan çalışma başlatıldı.