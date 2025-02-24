Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLE ÜYELER DE ADLİYEDE



Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.



Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.