Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 32 kişi daha tutuklandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ operasyonları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hafta başında yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 44 şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firmanın yetkililerinin "şahsi ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağını artırmak ve örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri" tespit edildiği öne sürülmüştü.

Toplam 29 şubenin, ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağladığının belirlendiği açıklanmıştı.