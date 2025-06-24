Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Maydonoz Döner ünlü döner zinciri yetkililerinin, kendi şahsi hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere çeşitli adlar altında para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.



74 MAYDONOZ DÖNER ŞUBESİNE İNCELEME

Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi.



İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

63 GÖZALTI

Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

