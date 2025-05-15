Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü

Yağış sonrası ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.

Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Başkale’de 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü

Başta Nemrut Kalderası olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bitlis ’in Tatvan ilçesinde ise son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

DOĞU KARADENİZ YAYLALARINDA KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarda kar yağışının görülmesine neden oldu.

Mayıs ayında sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in 2 bin metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görülüyor.