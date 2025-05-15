Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü
Ardahan, Bitlis, Van ve Doğu Karadeniz yaylarında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.
Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Van’ın Başkale ilçesinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış sonrası ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.
ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ZOR ANLAR YAŞATTI
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde bir anda bastıran kar yağışı meralarda hayvanlarını otlatan çobanlara zor anlar yaşattı.
Yağan karla beraber çobanlar büyükbaş hayvan sürüsünü köye indirmek zorunda kaldı.
BİTLİS'TE KAR SÜRPRİZİ
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ise son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Başta Nemrut Kalderası olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
DOĞU KARADENİZ YAYLALARINDA KAR YAĞIŞI
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarda kar yağışının görülmesine neden oldu.
Mayıs ayında sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in 2 bin metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görülüyor.
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