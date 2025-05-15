Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü

Ardahan, Bitlis, Van ve Doğu Karadeniz yaylarında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü

Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde etkili oldu.

’ın Başkale ilçesinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağış sonrası ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.

Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü - 1 Başkale’de 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü

ARDAHAN'DA ZOR ANLAR YAŞATTI

'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde bir anda bastıran kar yağışı meralarda hayvanlarını otlatan çobanlara zor anlar yaşattı.

Yağan karla beraber çobanlar büyükbaş hayvan sürüsünü köye indirmek zorunda kaldı.

Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü - 2 Merada büyükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

BİTLİS'TE KAR SÜRPRİZİ

’in Tatvan ilçesinde ise son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Nemrut Kalderası olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü - 3 Bitlis’in Tatvan ilçesinde son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

DOĞU KARADENİZ YAYLALARINDA KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarda kar yağışının görülmesine neden oldu.

Mayıs ayında sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in 2 bin metre rakımın üzerindeki yaylalarında görülüyor.

Mayıs ayında kar bastırdı, hava sıcaklığı düştü - 4 Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı

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