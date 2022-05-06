Mayıs ayında kar: Yolda mahsur kalan doktorlar kurtarıldı

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağ'ında etkili olan kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalan iki doktor AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı Dağı, Kılıçkaya yaylasında iki doktor arkadaş mahsur kaldı.



Hatice Betül Kahramantürk kontrolündeki araç, yoğun kar yağışının yaşandığı yaylada kara saplandı.



Erzurum’dan Trabzon Uzungöl istikametine gitmek isteyen doktorlar navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucunda farklı yola saptı.



Kara saplanmış araç içerisindeki doktorların yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma ekipleri yetişti.



AFAD ve jandarma ekiplerinin üç saatlik yoğun çabaları sonucunda saplandığı yerden çıkarılan araç, AFAD kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi.