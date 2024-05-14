Mayıs ayının ortasında Ağrı Dağı'nda tipi

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 9 Rus dağcı, mayıs ortasında tipiye yakalandı. Dağcılar, zirveye tırmanamadan aşağı indirmek zorunda kaldı.

Mayıs ayının ortasında Ağrı Dağı'nda tipi

Ağrı Dağı'na Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 5'i kadın toplam 9 Rus dağcı, 13 Mayıs'ta, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı.

İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 14 Mayıs'ta ise kampı, 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı.

Mayıs ayının ortasında Ağrı Dağı'nda tipi - 1

Gece yarısından sonra, saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü tırmanışta, rehberleri Cuma Saltik, ekibi zirve yapmadan aşağı indirmek zorunda kaldığını söyledi.

Rus dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaşadıklarının kabus olduğunu değerlendirdi.

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