Mayıs ortasında kar sürprizi

Erzurum'da mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Mayıs ortasında kar sürprizi

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

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