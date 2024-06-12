Mayıs yağışlarında yüzde 33 artış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.



Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar mayıs yağış ortalaması, metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı.



Geçen yıl mayısta metrekareye 66,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 70,3 kilogram oldu.



Yağışlar, Türkiye genelinde normaline göre yüzde 33, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.



Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalin 2 katı artarken, kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde yüzde 40, Muğla'nın güneyinde ise yüzde 80'in üzerinde azaldı.



Türkiye'de geçen ay Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler, normalin üzerinde yağış aldı. En fazla artış gösteren bölge ise yüzde 49 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'YE DÜŞTÜ



İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 165,4 kilogram ile Rize ve normaline göre yüzde 100'den fazla artış ile Osmaniye'de görüldü.



Aydın ise metrekareye 17,9 kilogram yağış ile yüzde 53'lük azalma ile en az yağış alan il oldu.



Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon ise son 64 yılın en yüksek yağışı ile kayıtlara geçti.



Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,3 gün olarak hesaplanırken, mayısta Türkiye genelinde ortalama 12,5 gün olarak gerçekleşti.



Yağışlı gün sayısı mayısta Ege Bölgesi'nin kıyı kesimi ile Antalya ve Mersin'in güney kesimlerinde 5 günün altına düştü, Doğu Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 20-25 gün aralığında görüldü.