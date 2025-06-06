Mayısta sadece 6 gün yağmur yağdı: İzmir'de barajlar alarm verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bu yıl bahar aylarında görülen yağış miktarı, beklenti ve ortalamanın altında kaldı.



1938-2024 uzun yıllar yağış ortalamasına göre mart ayında metrekareye 75 kilogram, nisan ayında 45,8 kilogram, mayıs ayında ise 31 kilogram yağış kaydedildi.



2024 rakamları ise bahar yağışlarının uzun yılların ortalamasının altında kaldığını gösterdi. Bu dönemde yağış miktarı martta metrekareye 51,9 kilogram, nisanda 25,1 kilogram, mayısta ise 23,4 kilogram oldu.



İzmir'e 2025 yılı mart ayında yalnızca 4,3 kilogram, nisanda 54,8 kilogram, mayısta ise 24,7 kilogram yağış düştü.



Kentte yağışlı gün sayısı bakımından da düşüş gözlendi. Uzun yıllar ortalamasına göre mart ayında 9, nisan ayında 8, mayısta ise 5 gün yağış görülürken, 2025 yılında martta yalnızca 4 gün yağış kaydedildi. Buna karşın nisan ayında 10 gün, mayısta ise 6 gün yağış görüldü.