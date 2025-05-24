Mayısta temmuz sıcağı! Bodrum'da sahiller doldu
Türkiye'nin büyük bölümü bugün sıcak havanın etkisi altında. Bodrum'da sıcaklık 36 dereceye ulaşınca sahiller doldu.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi buldu.
İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi.
Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu.
Yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.
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