Mayısta temmuz sıcağı! Bodrum'da sahiller doldu

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi buldu.

İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi.