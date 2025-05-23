Mayısta temmuz sıcağı geliyor: İstanbul'da pazar gününe dikkat!

NTV yayınında beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu hava konforlu bir hava değil. Zaten yeteri kadar polen var. Bu havayla birlikte İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu gelecek." dedi.

Çalışkan, solunum yolu rahatsızlığı olanların pazar günü maske kullanması gerektiğine dikkat çekti.