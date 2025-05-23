Mayısta temmuz sıcağı geliyor: İstanbul'da pazar gününe dikkat!
Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseliyor. Pazar günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının pik yapması bekleniyor. İstanbul, pazar günü 34 dereceyi görecek.
Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi.
Pazar günü sıcaklıklar yurt genelinde pik yapacak.
İstanbul'un mayıs ayındaki ortalama sıcaklığı 22,3 derece. Pazar günü megakent 34 derece olacak.
Başkent Ankara'da 22,4 derece olan ortalama sıcaklık, 33 dereceyi görecek.
İzmir'de de hava sıcaklığı mayıs ortalamasının üzerine çıkacak. İzmir'de 37 derece hava sıcaklığı bekleniyor.
Diyarbakır 36, Samsun ise 27 dereceyi görecek.
NTV yayınında beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu hava konforlu bir hava değil. Zaten yeteri kadar polen var. Bu havayla birlikte İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu gelecek." dedi.
Çalışkan, solunum yolu rahatsızlığı olanların pazar günü maske kullanması gerektiğine dikkat çekti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞMUR VAR
Peki sıcak hava ne kadar sürecek, önümüzdeki günlerde yağış beklentisi var mı?
Bugün Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor.
Pazar günü yaşanacak aşırı sıcakların hemen ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çalışkan, İstanbul'un yeni haftaya yağmurla giriş yapacağını da söyledi.
Megakentte önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri yaşanacak.
Sıcaklıklar ise mayıs ortalamasına gerileyecek.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 25 Mayıs 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 26 Mayıs 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 27 Mayıs 2025 Salı İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.
Bugün
29/
17
Yarın
30/
18
Pazar
34/
19
Pazartesi
27/
18
Salı
19/
16