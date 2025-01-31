Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

Karabük’te Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı’nın (57) geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti.

Yenilenen seçimlerde eşi aday oldu ve üç erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkıyla mahalle muhtarı seçildi.

Aysun Bostancı’nın da (57) muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan dava kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü.



Aydınlıkevler Mahallesi’nde 1 Haziran'da yeniden muhtarlık seçimi yapılacak.

