Kırklareli'nnin Karadere köyünde seçimlerde muhtar olarak seçilen Ahmet Özen (53), köy kahvesinde otururken rahatsızlandı. Dinlenmek için evine geçen Ahmet Özen, fenalaştı.
Haber edilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Özen'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özen, köy mezarlığında toprağa verildi.
Mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Kırklareli'nin Karadere köyünde muhtar seçilen Ahmet Özen mazbatasını alamadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kırklareli'nnin Karadere köyünde seçimlerde muhtar olarak seçilen Ahmet Özen (53), köy kahvesinde otururken rahatsızlandı. Dinlenmek için evine geçen Ahmet Özen, fenalaştı.