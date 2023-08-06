Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takviminde başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ağustos ayı ortasına kadar devam edecek. Peki, mMazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHİ

Öğretmenler birinci aşamada 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.

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