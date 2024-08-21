Mazerete bağlı öğretmen atamaları: Bakan Tekin başvuru tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının büyük oranda karşılandığını söyledi. Bakan Tekin, tercih ettiği eğitim kurumlarına yerleşemeyen öğretmenlerin ise mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağını söyledi. Bu kapsamda, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih ettiği eğitim kurumuna ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınacak. Öğretmenlerin atamaları ise 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Mazerete bağlı öğretmen atamaları: Bakan Tekin başvuru tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarını sürdüren Tekin, "Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

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