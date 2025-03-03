Mazot ve Gübre Desteği ödeme takvimi Mart 2025: Temel Destek Ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Temel destek ödemesi ya da mazot ve gübre desteği için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Program kapmsamında artık temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Planlı üretim kapsamında üretim yapan üreticilerin ise mazot maliyetinin yüzde 100'ü ve gübre maliyetinin de yüzde 50'si karşılanacak. Üretici mart ayı temel destek ödeme tarihlerini sorguluyor...



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ (TEMEL DESTEK) MART ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Temel destek ödemeleri şubat ayında 21'i günü üreticilerin hesaplarına geçmişti. Mart ayı için de benzer tarihlerde ödemenin yapılması bekleniyor.



TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR 2025?



2025 destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.



İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.



Arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlı üretim kapsamında yer alan ürünler listesine alındı. Bu ürünleri üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacak. Bu üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 100'ü ve gübre maliyetinin yüzde 50'si karşılanacak.



Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının yüzde 50'si kadar ilave planlı üretim desteği verilecek.



Yer altı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilerin mazot ve gübre maliyetinin yüzde 100'ü karşılanacak.



Sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı/standart fidan kullanım, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre destekleri verilmeye devam edilecek. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı dekarda 2 bin 550 liradan yüzde 50 artırılarak 3 bin 825 liraya, açıkta paket destek tutarı dekara 870 liradan 1305 liraya çıkarıldı.



Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75'i olarak ödenecek. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği, bu sisteme dahil işletmeler için yüzde 50 artırılarak 1500 liraya yükseltildi. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yüzde 104 artırılarak 294 bin liraya çıkarıldı.



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Ödemeden faydalanan çiftçiler, desteğin durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor. Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

