MB rezervleri 9 yılın zirvesinde | Batılı fonlar TL'ye yöneldi

Seçimin ardından ekonomi yönetimi değişti.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından küresel olarak kabul görmüş kurallara dayalı politikalar uygulanmaya başlandı.



O tarihten itibaren rezervlerde artış başladı.



Turizm sezonunun sona ermesi ve kış şartları nedeniyle artan enerji ithalatına rağmen yükseliş serisi devam ediyor.



Merkez Bankası toplam rezervi son olarak geçen hafta 6 milyar dolar arttı. Rezerv rakamı 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktı.



Dünyada faiz oranlarındaki yüksek seyir ve İsrail-Hamas savaşı küresel ekonomide yatırım iştahını düşürdü. Buna rağmen Türkiye'ye olan yatırım ilgisi artıyor.



Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, TL'ye fon akışı gözlemleniyor. Fonlar, hem tahvil hem de swap piyasası kanalıyla TL alımı yapıyor. Fon akışının Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasındaki büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından yapıldığı belirtiliyor. Banka yetkilileri, fonlarla devam eden görüşmelerin girişlerin süreceğine işaret ettiğini dile getiriyor.



Ekonomide atılan kararlı adımlar ve yabancı yatırımcı ilgisi, riskleri de azaltıyor. Bu da Hazine'nin borçlanma maliyetini düşürüyor. Seçimlerden önce 700'e kadar çıkan kredi risk primi CDS düşüşe geçerek 330 seviyesine kadar indi.



CDS'teki gerileme dış borçlanmanın daha ucuz bir faizle yapılmasına imkan tanıyor.

