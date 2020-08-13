MEB 21 ilde okullara personel alımı yapacak (İşkur TYP başvurusu nasıl yapılır?)

ntv.com.tr 13.08.2020 - 11:37
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı yayınladı. İşkur üzerinden başvurular alınmaya başladı.
21 ilde toplamda 15 bin 295 kişiye iş imkanı sunulacak. 15 Ağustos’a kadar başvuruların devam ettiği programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.
MEB TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.
Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Günlük çalışma süresi ise 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Asgari ücret (2.324 TL) düzeyinde ödeme yapılıyor.
HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?
MEB'in yayınladığı personel alım ilanına göre personel alınacak il ve işçi sayıları şöyle;
Afyonkarahisar - 1138
Ardahan - 335
Artvin - 340
Aydın - 1186
Bayburt - 395
Bingöl - 528
Burdur - 505
Çanakkale - 465
Çorum - 498
Düzce - 590
Edirne - 696
Isparta - 583
Kahramanmaraş - 1923
Karabük - 524
Kars - 940
Manisa - 970
Muş - 904
Niğde - 786
Sakarya - 1048
Sinop - 566
Yalova - 375