MEB, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti.

Denetimlerini sürdüren bakanlık, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.

Başta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.

21 ÖZEL OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti.

Bu 12 okula dokuz okul daha eklendi.

Böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.