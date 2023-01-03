MEB 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak: Müfettiş yardımcısı başvuru şartları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 26 Şubat 2023 tarihinde saat 23.59.59’da sona erecektir.

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ARANAN ŞARTLAR



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;



Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)



Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında) görev yapıyor olmak,



Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak, şartları aranacaktır.