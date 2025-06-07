MEB açıkladı: 5 soruda LGS hakkında merak edilenler! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, LGS sınavı sürecine dair önemli bilgileri öğrenciler ve velilerle paylaştı.



Açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Sınava ilişkin 5 soruda merak edilenler şöyle:



1- SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?



15 Haziran 2025



2- NEREDE YAPILACAK?



973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda.



3- NASIL YAPILACAK?



İki oturum halinde yapılacak.



Birinci oturumun başlama saati 09.30. Sınav süresi 75 dakika. İçeriği 50 soruluk sözel alan. (Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil)



İkinci oturumun başlama saati 11.30. Sınav süresi 80 dakika. İçeriği 40 soruluk sayısal alan. (Matematik ve fen bilimleri)



4-KİMLER SINAVA GİRECEK?



İsteğe bağlı olarak 2-18 Nisan 2025 arasında başvurularını yapmış 8. sınıf öğrencileri.



5- SINAVLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



11 Temmuz 2025'te