Okul arkadaşına öldüresiye dayak

Erzurum'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, bir okul arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü. Gözaltına alınan 3 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Okul arkadaşına öldüresiye dayak

Milli Eğitim Bakanlığı, 'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde iddiaya göre erkek arkadaş meselesinden dolayı çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

7. ve 8. sınıf öğrencisi olan iki çocuk arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Okul arkadaşına öldüresiye dayak - 1

3 GÖZALTI

Diğer öğrencilerin kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından 3 gözaltına alınırken daha sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” 

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