Okul arkadaşına öldüresiye dayak

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde iddiaya göre erkek arkadaş meselesinden dolayı çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

7. ve 8. sınıf öğrencisi olan iki çocuk arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

3 GÖZALTI



Diğer öğrencilerin kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından 3 öğrenci gözaltına alınırken daha sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Öte yandan, olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”