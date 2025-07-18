MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün yerine, Bakan Danışmanlığı görevini yürüten Profesör Doktor Ersin Karaman atandı.
LGS'de usulsüzlük tartışmalarının sürdüğü süreçte yapılan görev değişikliği sosyal medyada gündem oldu.
BAKANLIK KAYNAKLARI: SINAV BİRİMİYLE DOĞRUDAN İLGİSİ YOK
Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları,, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iş ve işlemlerin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu belirtti.
Kaynaklar, görevden alınan Türk'ün bu birimle doğrudan bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.
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