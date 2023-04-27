MEB EKYS ne zaman? İşte 2023 EKYS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) tarihi ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Peki, MEB EKYS ne zaman? İşte 2023 EKYS takvimi...

MEB EKYS ne zaman? İşte 2023 EKYS tarihi

ÖSYM, daha önce 5 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 2023--EKYS'nin yeni tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamada; "2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır." denildi.

, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MEB EKYS ne zaman? İşte 2023 EKYS tarihi - 1

Alınan karar gereği Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023 MEB-EKYS yapılmayacak.

2023 MEB-EKYS'ye Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu adaylardan, belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyenlerden sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya olan adaylar ise Elazığ'da sınava alınacak.

Tüm adaylar, 13 Nisan günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...