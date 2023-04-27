MEB EKYS ne zaman? İşte 2023 EKYS tarihi

Alınan karar gereği Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023 MEB-EKYS yapılmayacak.



2023 MEB-EKYS'ye Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.



Bu adaylardan, belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyenlerden sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya olan adaylar ise Elazığ'da sınava alınacak.



Tüm adaylar, 13 Nisan günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.