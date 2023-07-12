MEB il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? Öğretmen tayin başvuruları için son durum

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İşte, MEB tayinleri hakkında merak edilenler...



TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.



Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.