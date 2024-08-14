MEB, ilkokullarda sınav saatini kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesi yayımlayarak ilkokullarda sınav saati uygulamasını kaldırdı.

MEB, ilkokullarda sınav saatini kaldırdı

Genelgeye göre,  lkokullarda saati kaldırılacak. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Yeni dönemde velilerle daha yakın çalışma yürütülerek uygulanan faliyetler hakkında velilere bilgilendirme yapılacak. Sınıf mevcutlarında azalma olan sınıflar şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

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